أخبار الفن| أحمد حلاوة على أجهزة التنفس.. إفلاس توفيق عكاشة.. تعليق مثير لطليقة معتصم النهار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها أحمد حلاوة على أجهزة التنفس الصناعي، إفلاس توفيق عكاشة، طليقة معتصم النهار تخرج عن صمتها، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كتبت ابنة الفنان أحمد حلاوة، منشورًا عبر حساب والدها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله تفاصيل حالته الصحية بعد شائعات الوفاة التي لاحقته.

وأوضحت ابنة أحمد حلاوة، في منشورها على فيسبوك: «بابا على اجهزة التنفس الصناعي .. كفاية إشاعات ارجوكم .. احنا فينا اللي مكفينا .. وربنا قادر على كل شىء».

أكد الفنان عزوز عادل عضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ صدى البلد أن وفاة الفنان أحمد حلاوة شائعة وانه بخير.

وكانت الدكتورة هبة حلاوة ،ابنة الفنان أحمد حلاوة، قد كشفت مستجدات بشأن الحالة الصحية لوالدها.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على قناة ETC ،أن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التي ترددت بشأن وفاته.

وأوضحت حلاوة" أن هناك كم محبة كبير شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير".

كشف أيمن الذهبي طليق الفنانة أصالة نصري تفاصيل لقائه بزوج طليقته فائق حسن، خلال حفل زفاف ابنة الأول شام الذهبي.

وقال أيمن الذهبي زوج أصالة نصري الأول لـ برنامج ET بالعربي: «الحمدلله أتمتع بقدر كافي من الحضارة حتى تجاوزت المراحل القديمة منذ سنوات و هلأ دور ولادنا نفرح فيهم».

كشفت الفنانة هالة صدقي، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة ابنة خالتها، بعد معاناة مع المرض لمدة عامين ونصف العام.

وأشارت هالة صدقي، إلى أن ابنة خالتها أخفت مرضها عن الجميع، ولم يعلم أحد إلا بعد وصول جثمان الراحلة، لافتة إلى أنها كانت غاضبة من ابنة خالتها لتغيبها عن عزاء والدتها، ولكنها علمت السبب بعدما عرفت بطبيعة مرضها بعد الوفاة.

خرجت لين برنجكجي -طليقة الفنان معتصم النهار- عن صمتها، وكتبت كلمات عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، تلمح فيه إلى واقعة طلاقها التي أحدثت جدلًا خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت طليقة معتصم النهار، عبر انستجرام: «نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله، الحمد لله على ما مضى، والحمد لله على ما نحن الآن، والحمد لله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا».

كتب الإعلامي توفيق عكاشة، منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلاله تعرضه لحالة من الاكتئاب، ومعاناته من الإفلاس.

وجه الفنان طارق الشيخ، رسالة لجمهوره ومحبيه بعد وعكته الصحية التي مر بها ودخل على أثرها إلى المستشفى.

أصدر مكتب أميرة بهي الدين -المحامية الخاصة بالفنان سيد رجب- بيانا صحفيا للرد على طليقته الأمريكية، بعدما قالت الأخيرة، إن طليقها طردها من بيتها واستولى على حقوقها.