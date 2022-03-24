كارلوس كيروش: مواجهة السنغال ليست للمتعة

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة السنغال لن تكون من أجل المتعة فقط.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال:" مواجهة السنغال لن تكون للمتعة فقط، نعرف جيدا إن المواجهتين للفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء".

قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر كمال - عمر جابر- ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.



