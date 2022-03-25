صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر والسنغال.. من يوقف ماني؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الجمعة نحو ملعب استاد القاهرة لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة والتي تجمع منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وستقام مباراة المنتخب الأول أمام السنغال مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء توقيت القاهرة.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة، قبل مباراة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب أولمبي، بالعاصمة السنغالية داكار.

وتمثل المباراة فرصة للثأر، بالنسبة للفراعنة، بعدما تجرعوا مرارة الخسارة قبل شهر أمام السنغال، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، بركلات الترجيح.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة المصيرية بين منتخب مصر ونظيره السنغالي في القاهرة في ذهاب الدور النهائي من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال قطر 2022، يحيط الغموض بمركز الظهير الأيمن في تشكيلة الفراعنة.



ويعد الفراغ في مركز الظهير الأيمن بمثابة الشوكة في حلق المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.



منذ إصابة أكرم توفيق في افتتاحية مواجهات الفراعنة بكأس أمم أفريقيا الماضية ضد نيجيريا، تناوب عدة لاعبين على هذا المركز هم المدافع محمد عبد المنعم، والجناح عمر كمال عبد الواحد، وأخيرا لاعب الوسط إمام عاشور الذي شارك أمام السنغال في النهائي، علما بأن أكرم توفيق في الأساس هو لاعب وسط (محور).



وأصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الأولى للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، في يناير الماضي.



واختار كيروش في قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال لاعبا جديدا لدعم هذا المركز هو عمر جابر إضافة إلى عمر كمال وإمام عاشور المتاحين للعب هذا الدور أمام رفاق ماني.



عمر كمال عبد الواحد

شارك عمر كمال في الدوري المصري في الموسم الجاري في 12 مباراة مع فريقه فيوتشر، حيث سجل هدفا واحدا. وشارك اللاعب في 1077 دقيقة مع فيوتشر في الدوري حتى الآن.

وشارك عمر كمال مع منتخب مصر في 10 مباريات نصفها في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون التي شارك فيها بداية من الجولة الثانية من دور المجموعات أمام غينيا بيساو حتى مباراة قبل النهائي ضد الكاميرون، لكنه غاب عن النهائي لتراكم البطاقات.

ويعد كمال الأقرب للمشاركة أمام السنغال في الظهير الأيمن غدا وفي مباراة الإياب في داكار.

إمام عاشور

يعد لاعب وسط الزمالك إمام عاشور خيارا مهما يضعه كيروش في الحسبان بعدما دفع به في مواجهتين بكأس الأمم الأفريقية الماضية في الظهير الأيمن، لتعويض غياب عمر كمال.

وشارك إمام عاشور في 18 مباراة مع الزمالك في الدوري المحلي ودور أبطال أفريقيا فسجل هدفا وصنع آخر، حيث شارك في 1326 دقيقة مع الفريق الأبيض.

وخاض عاشور 3 مباريات مع منتخب مصر (185 دقيقة) في كأس أمم أفريقيا والتصفيات المؤهلة للمونديال.

عمر جابر

شارك عمر جابر في الموسم الجاري مع فريقه بيراميدز في 15 مباراة: 8 بالدوري المحلي و7 في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمجموع 780 دقيقة.

يملك عمر جابر في رصيده 26 مباراة مع منتخب مصر سجل خلالها هدفا وصنع 5.

آخر ظهور لعمر جابر في مباريات منتخب مصر كان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في مرحلة المجموعات أمام الجابون وشارك في 71 دقيقة، في 5 سبتمبر/ أيلول 2021.

ميزة مشتركة

العامل المشترك بين الأسماء الثلاثة المتاحة أمام كيروش هو تمتعهم بنزعة هجومية مميزة، فإمام عاشور في الأساس جناح أيمن ولاعب وسط، كما هو حال عمر كمال، فيما شارك عمر جابر كوسط ملعب أكثر من ظهوره كظهير أيمن.

ويعد الجانب الدفاعي ثغرة لدى الثلاثي أيضا لطبيعة مراكزهم الأساسية وافتقادهم القوة في الضغط وافتكاك الكرة في كثير من الأحيان لكن من دون شك منحت المشاركة في نهائي "الكان" أمام السنغال خبرة معتبرة لإمام عاشور، خاصة أن واجه ساديو ماني، وسيكون مستعدا نفسيا لمقابلته مرة أخرى في القاهرة أمام نحو 60 ألف مشجع.

وظهر إمام بشكل متماسك إلى حد كبير في نهائي أمام أفريقيا في مواجهة الظهير الأيسر ساليو سيس وأيقونة أسود التيرانجا ساديو ماني.





