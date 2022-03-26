تشكيل فيوتشر ومنتخب السويس في مواجهة كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر بقيادة علي ماهر تشكيل فريقه لمواجهة منتخب السويس مساء اليوم السبت في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي يستضيفها استاد السلام.

ويضم التشكيل كل من:



حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع: جوزيف جوناثان - مروان صحراوي – سعد سمير – محمود شعبان

خط الوسط: محمد رضا - كريم نيدفيد - أشرف مجدي – عبد الرحمن مانو

خط الهجوم: صالح شحاده – أيمن الصفاقسي

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب السويس كالتالي:



حراسة المرمى: محمود كوكو

خط الدفاع: محمد هيكل وجاستين أرثر ومحمود قطب و باسم عادل

خط الوسط: أحمد عماد ومصطفى حافظ وأحمد فتحي وأحمد صالح وإسلام حسين

خط الهجوم: أحمد زغلول