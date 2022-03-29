بأسعار تناسب الجميع.. توافر السلع الغذائية بمعرض في الوادي الجديد.. شاهد

نظمت جمعية تنمية الريف المصري بمحافظة الوادي الجديد وذلك بالتعاون مع مركز تنمية مهارات المرأة بالقصر ، معرضاً لتسويق كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة .

وأكدت الدكتورة سميرة السنوسي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الريف المصري ، أن المنتجات تتضمن المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار.

وأشارت إلى أن المنتجات والسلع الغذائية التي يتم عرضها أرخص من مثيلاتها فى السوق الخارجى مما يساعد فى دعم احتياجات المواطن في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كافة السلع .

وتابعت ان الجمعية تقدم تخفيضات تصل إلى 35% على جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة وكافة مستلزمات رمضان والتي لاغني عنها في كل منزل، لافتةً الي أن الجمعية تهدف الي خلق فرص عمل والتخفيف عن كاهل الأسر في ظل الغلاء الذي ضرب كافة المنتجات.

وأوضحت السنوسي أن المعرض بكافة منتجاته لا يهدف إلى الربح وإنما هدفه الأساسي التخفيف عن كاهل الأسرة الواحاتية وتسويق منتجات ربات البيوت .

ولفتت إلى أنه تم عرض كافة منتجات شهر رمضان بأسعار مخفضة مثل الياميش والمكسرات والفول السوداني والمشمش المجفف وقمر الدين والكركريه وعين الجمل والفستق والبندق واللوز وغيرها من المنتجات التي تستخدمها ربات البيوت في شهر رمضان ناهيك عن المخبوزات بكافة انواعها والعيش الشمسي والطيور والدواجن والبيض وجبنة قريش وسمن بلدي وزبدة ولحوم والبان حيث يتم بيع كيلو اللبن ب5 جنيهات.

وناشدت الدكتورة سميرة كافة الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالوقوف جنبا الي جنب من أجل مساعدة المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر وذلك بعرض منتجات وسلع غذائية بأسعار مخفضة .

ووجهت السنوسي الشكر لكل من ساهم في منتجات المعرض وعلى رأسهم المهندسة حنان عطية رئيس مركز تنمية مهارات المرأة بالقصر والمهندس أحمد محمد علي رئيس الوحدة المحلية لقري القصر .

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منتجات المعرض (2)

منتجات المعرض (3)

منتجات المعرض (4)

منتجات المعرض (5)

منتجات المعرض (6)

منتجات المعرض (7)

منتجات المعرض (8)

منتجات المعرض (9)

منتجات المعرض (10)