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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد.. الانتهاء من تنفيذ طرق داخلية بتكلفة 83 مليون جنيه

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الواداى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ خطة رصف الطرق الداخلية بتكلفة اجمالية 83 مليون جنيه في مراكز "الخارجة – باريس – بلاط – الداخلة"، بإجمالى 34.5 كيلو متر.

وقال محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة فى بيان، إنه جرى الانتهاء من رصف 4 كم في مركز باريس، في مدينة باريس ومدخل منطقة "أرض الملك" بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه.

وأضاف مغربى أنه تم أيضا الانتهاء من رصف 12 كم في مركز الداخلة بواقع 2 كم في قرية المعصرة و2 كم في قرية أسمنت، و1 كم بقرية الشيخ مفتاح و7 كم في مدينة "موط" بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

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وأكد مغربي، أن المديرية أنهت ضمن خطتها رصف 5 كم في مدينة بلاط بتكلفة اجمالية 12 مليون جنيه، ورصف 13.5 كم طرق وشوارع في مركز الخارجة بواقع 4.5 كم في قرية ناصر الثورة و 6 كم في 3 قرى بواقع 2 كم في كل قرية هم قرى " بولاق – المنيرة – صنعاء" .

وأفاد مدير الطرق بأنه تم  تنفيذ أعمال رصف شوارع وطرق داخلية في مدينة الخارجة وضواحيها بطول 3 كم بتكلفة إجمالية للمركز وقراه 30 مليون جنيه. 

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