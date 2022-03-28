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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنود وعتاد عسكري.. أوكرانيا تعلن قائمة بخسائر الجيش الروسي منذ بداية الحرب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين،  إجمالي خسائر الجيش الروسي منذ بدء الغزو.

وقال الجيش الأوكراني في بيان علي “فيسبوك” “إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للعدو، في الفترة من 24 فبراير إلى 28 مارس، تتضمن 17000 جندي، و 586 دبابة، و 1694 مركبة قتالية مصفحة، و 302 نظام مدفعي، و 95 نظام MLR، و 54 وحدة دفاع جوي، و 123 طائرة، و 127 طائرات هليكوبتر و 1150 مركبة و 7 سفن و 73 شاحنة صهريج وقود و 66 طائرة بدون طيار من المستويين التشغيلي والتكتيكي و 21 وحدة من المعدات الخاصة و 4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى”.

وفي قت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، تدمير 3 طائرات أوكرانية، واستهداف 41 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف إنه تم إسقاط طائرتين من طراز "سو-24"، وثالثة من طراز "سو-25" في مقاطعتي جيتومير ودونيتسك الأوكرانيتين.

وتابع "دمرت صواريخنا التي أطلقت من البحر مستودعات ذخيرة كبيرة في بلدات أوشومير وفيسيلوفكا في منطقة جيتومير.. والتي كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف بالعتاد".

وأشار إلى أنه "في مدينة ماريوبول، وعلى بعد 5 كيلومترات من الساحل فوق بحر آزوف.. تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز (Mi-8)، كانت متوجهة لإخلاء طارئ لقادة كتيبة آزوف المتطرفة، والذين تخلوا عن مرؤوسيهم، كما تم اسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من قرية تشيرنوبايفكا".

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