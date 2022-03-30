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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة المغربية يبحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية مع وزير الخارجية الأمريكي

رئيس الحكومة المغربية
رئيس الحكومة المغربية

استقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن اللقاء جرى بمشاركة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ومليكة العسرى المديرة العامة لوكالة "الالفية - المغرب" حيث تم تجديد التأكيد على جودة علاقات الصداقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا، خلال هذا اللقاء، عزمهما مواصلة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، في ظل الوضعية العالمية والتحديات التي يواجهها التعافي الاقتصادي العالمي من أجل الخروج من تداعيات وباء كورونا، وكذلك في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الأولية بالعالم واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد.
وأوضح أن المباحثات تطرقت، إلى آفاق تطوير المبادلات التجارية وتشجيع مبادرات الاستثمار، حيث أشار أخنوش، إلى التطورات الإيجابية التي تميز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن رغبته في الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين.
وأوضح اخنوش أن بلاده قامت بتفعيل مجموعة من الاستراتيجيات والأوراش المهيكلة تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب وضعت مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتقليل تداعيات جائحة كورونا وتحفيز الاستثمار الخاص وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأكد أن المغرب يواصل تنفيذ مختلف التزاماته فيما يخص برنامج تحدي الألفية، الموقع بين حكومة المغرب ونظيرتها الأمريكية ممثلة بـ"هيئة تحدي الألفية"، مشيدا بالتقدم الملحوظ المسجل على مستوى تنفيذ مختلف المشاريع التي يشملها برنامج التعاون.

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