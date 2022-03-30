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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غداً.. مايان السيد ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي

مايان السيد
مايان السيد

تحل الفنانة مايان السيد، غدًا "الخميس" ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك بصحبة اسرتها. 

وعرضت قناة سي بي سي، برومو الحلقة، حيث ظهر أشقاء مايان وهم يقومون بغناء الغزالة رايقة، وذلك وسط تفاعل الجمهور معهم.

الخميس .. مايان السيد وأسرتها ضيوف معكم منى الشاذلي

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يذكر أن الفنانة مايان السيد، عبّرت عن امتنانها لمشاركتها في تجربة مسلسل “الا انا”، حدوتة “إنسان مميز”.

وقالت مايان السيد، في تصريح لـ “صدى البلد”: “فخورة بالمشاركة في العمل خاصة ان مسلسل إلا أنا، يناقش قضايا مجتمعية مهمة ويسلط الضوء عليها، وهذا يغير الكثير في عقول المتفرجين، ويلفت انتباههم لتلك القضايا المهمة”.

 

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