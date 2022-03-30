غداً.. مايان السيد ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي

تحل الفنانة مايان السيد، غدًا "الخميس" ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك بصحبة اسرتها.

وعرضت قناة سي بي سي، برومو الحلقة، حيث ظهر أشقاء مايان وهم يقومون بغناء الغزالة رايقة، وذلك وسط تفاعل الجمهور معهم.

يذكر أن الفنانة مايان السيد، عبّرت عن امتنانها لمشاركتها في تجربة مسلسل “الا انا”، حدوتة “إنسان مميز”.

وقالت مايان السيد، في تصريح لـ “صدى البلد”: “فخورة بالمشاركة في العمل خاصة ان مسلسل إلا أنا، يناقش قضايا مجتمعية مهمة ويسلط الضوء عليها، وهذا يغير الكثير في عقول المتفرجين، ويلفت انتباههم لتلك القضايا المهمة”.