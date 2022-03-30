بالأبيض الأنيق.. ولاء الشريف تشارك متابعيها كواليس "أبو العروسة 3"

شاركت الفنانة ولاء الشريف صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ولاء الشريف في الصور بفستان أبيض أنيق، ولاقت الصور ردود فعل ايجابية من الجمهور بعد نجاح المسلسل العائلي الذي يلقى شعبية واستحسان كبير من المشاهدين.

مسلسل “أبو العروسة” في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى وخالد كمال ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.

يعرض مسلسل “أبو العروسة 3” على نفس القناة التي عرض عليها الجزءان السابقان، وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة للمشروع من البداية، حيث يعرض الساعة 8 مساءً على dmc العامة و11 مساءً على قناة dmc دراما.