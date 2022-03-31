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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد انتهاء تطويره

مسجد الإمام الحسين يستعد لاستقبال المصلين في رمضان| صور

مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين

تفقد وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة، منذ قليل، سير أعمال التطوير التي تتم بمسجد الإمام الحسين، والتي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

تطوير مساجد آل البيت

وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل ، وهو ما تم وتحقق  ، وبأعلى المقاييس العالمية ، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال ، مما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة .

وأكد وزير الأوقاف بأن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان يوم الثامن من أبريل ٢٠٢٢ م ستقام في مسجد الإمام الحسين، كما ستقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت القادم الثاني من أبريل، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده .

ودعا وزير الأوقاف لمن بذلوا هذا الجهد العظيم مواصلين الليل بالنهار لإنجاز مهمة تطوير المسجد على أحسن وجه وأبهى صورة ، وأن يبلغنا والجميع رمضان بكل خير ، وأن يجعله شهرًا مباركًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين .

الأوقاف محمد مختار جمعة مسجد الإمام الحسين تطوير مساجد آل البيت صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان شهر رمضان صلاة العشاء صلاة التراويح

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