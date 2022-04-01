بعد عرضه عربياً فقط .. طرح برومو مسلسل عودة الأب الضال "فيديو"

نشر المؤلف أمين جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” برومو مسلسل “ عودة الاب الضال ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان .

وكشف أمين جمال عن ان مسلسل “ عودة الاب الضال ” ، سوف يتم عرضه عربياً فقط من خلال القناة السعودية وقناة أبو ظبي .

تدور أحداث مسلسل عودة الأب الضال حول رجل أعمال ثرى يمتلك فندق كبير، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها ويحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج منه للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.

مسلسل عودة الأب الضال من بطولة بيومي فؤاد - عبير صبري - خالد منصور - إيمان السيد - أميرة هاني - نور قدري .

مسلسل عودة الأب الضال من إخراج أحمد عبد العال، ومن تأليف أمين جمال - محمد أبو السعد .



تدور أحداث مسلسل عودة الاب الضال في إطار 30 حلقة، وقد كان من المقرر عرض خارج الماراثون الرمضاني ، ولكن الشركة المنتجة قامت بتأجيله ليعرض في رمضان 2022