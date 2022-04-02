شوقي علام: مرض السكر درجات والطبيب يحدد من وجب عليه الصيام |فيديو

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم صيام مريض السكر في شهر رمضان.

وقال فضيلته خلال لقاءه ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، ان مرض السكَّر -كما يقول أهل الاختصاص في الطب- على درجات، فمنه النوع غير المؤثر، وهذا لا يضره الصوم وعليه يجب الصيام.

واضاف ان هناك مَن يقول من الأطباء بأن الصوم مفيد له، وهناك نوع من مرض السكَّر ليس بالخطير جدًّا،وله الخيار في الفطر أو الصوم، وعليه اتِّباع الأفضل له وَفق تعليمات الطبيب.

وكشف هناك النوع الثالث وهو شديد الخطورة، وعلى المريض به الفطر حفاظًا على نفسه من الهلاك، علمًا بأن الحفاظ على النفس عبادة.

