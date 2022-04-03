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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جزيرة غمام الحلقة 2.. طارق لطفي ومي عز الدين يطلبان البقاء في القرية

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جزيرة غمام، بمشاهد لدفن عبد العزيز مخيون الذي توفي في الحلقة الأولى، وظهر فتحي عبد الوهاب وهو يصرخ في النساء ليبتعدوا عن الجنازة.

وفي مشهد آخر، طلب طارق لطفي الذي يجسد شخصية "خلدون" من الأطفال أن ينطلقوا في القرية ويعرفوا تفاصيل ما تحتويه البيوت وبعدها ذهب طارق ومى عز الدين إلي رياض الخولي العمدة يطلبون منه السماح للبقاء في القرية.


يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية -خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

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أبطال جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام
تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

تتر جزيرة غمام
الفنان علي الحجار يغني تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذي يعرض في موسم رمضان 2022  وهو بطولة طارق لطفي ومي عز الدين.

وكتب علي الحجار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"قريبا أغانى مسلسل جزيرة غمام".

تفاصيل جزيرة غمام

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، كشف تفاصيل المسلسل  وقال إن  العمل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه  بشكل خيالي  حدثت قبل 100  عاماً  تظهر شرائح من الناس  عاشت  في هذه الجزيرة على كافة المستويات  اجتماعيا.

وحول مصدر الفكرة تابع في مداخلة هاتفية  خلال  برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “نسبة الخيال فيها أكبر من الحقيقة وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين”.

طارق لطفي وفاء عامر عبد العزيز مخيون فتحي عبد الوهاب موسم رمضان هاجر الشرنوبى رياض الخولى عبد الرحيم كمال

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