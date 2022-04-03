مي عز الدين تروج لـ مسلسل جزيرة غمام .. شاهد

روّجت الفنانة مى عز الدين لـ مسلسل “ جزيرة غمام ” ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت مى عز الدين “ جزيرة_غمام ”.

جزيرة غمام واحد من الأعمال الرمضانية المنتظرة بقوة في موسم رمضان القادم، وحقق نجاحا كبيرا وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرح البرومو الدعائي للعمل، وبدأ الجميع يتحدث عن شخصيات العمل وقصته وينتظرون مواعيد عرضه.



أبطال جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.