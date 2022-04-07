أخبار الفن| أبرز 8 تصريحات لـ حسن الرداد.. كواليس تصوير مسلسل المشوار في الإسكندرية.. طارق لطفي يكشف طريقته لإتقان اللهجة الصعيدي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

بابلو.. أبرز 8 تصريحات لـ حسن الرداد: وفاة والدتي أخرت تحت تهديد السلاح

تمكن الفنان حسن الرداد من تحقيق نجاح كبير مع عرض أولى حلقات مسلسله الجديد " بابلو " خاصة مع تصدره قائمة الأعمال المشاهدة في مصر على منصة أبو ظبي، لذا التقينا في حوار كشف فيه عن العديد من التفاصيل الخاصة بالشخصية والتي يعود بها إلى المنافسة بعد ما غاب العام الماضي ،إضافة إلى آخر تطورات فيلمه الجديد " تحت تهديد السلاح"، والذى توقف تصويره بسبب ظروفه العائلية.

محمد رمضان.. كواليس تصوير مسلسل المشوار في الإسكندرية

مازال الفنان محمد رمضان يصور مشاهد مسلسله الرمضاني "المشوار"، ويتواجد حاليا في مدينة الإسكندرية لتصوير العمل.



طارق لطفي يكشف عن طريقته لإتقان اللهجة الصعيدي بـ جزيرة غمام| خاص

كشف الفنان طارق لطفي عن طريقة تمكنه من اللهجة الصعيدي في مسلسل جزيرة غمام الذي ينافس في السباق الرمضاني الحالي.

شاهد| أول تعليق من رامز جلال بعد حلقته مع محمد أنور

نشر النجم رامز جلال ، صورة له مع الفنان محمد أنور من برنامجه «رامز موفي ستار»، وذلك عبر حسابه بموقع “تويتر”.

سيدة المسرح العربى.. روجينا برفقه سميحة أيوب من كواليس مسلسل "انحراف"

نشرت الفنانة روجينا صورة لها برفقة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.