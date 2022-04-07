طارق لطفي يكشف عن طريقته لإتقان اللهجة الصعيدي بـ جزيرة غمام| خاص

كشف الفنان طارق لطفي عن طريقة تمكنه من اللهجة الصعيدي في مسلسل جزيرة غمام الذي ينافس في السباق الرمضاني الحالي.

وقال "لطفي" في تصريحات لـ "صدى البلد":الكاتب عبد الرحيم كمال يكتب السيناريو بنفس اللهجة خاصة أن أصوله صعيدية وهذا يسهل علينا كثيرا، وكان معنا مدقّق لغوي رائع يتابعنا طول الوقت، وكل التفاصيل، ومع التعود ساعدني في إتقان اللهجة.

وكان قد كشف الفنان طارق لطفي عن سبب حماسة لمسلسل جزيرة غنام الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": تحمست كثيرا لفكرة مسلسل "جزيرة غمام"، فقد وافقت على العمل قبل قراءته، فبعد "القاهرة كابول" كنت أنا والكاتب عبد الرحيم كمال على تواصل مستمر، وحكى لي فكرة العمل، فقلت له إنني سأجسد تلك الشخصية، خاصة أنني لم أقدم “صعيدي” من قبل، لذلك أنا سعيد جدا بالتجربة، وباللغة الصعيدي لأنها لهجة ثرية وكلماتها معبرة، وأصل الجينات المصرية صعيدي وتأثرت بها جدا في حياتي، حتى أنني كنت أقوم بقراءة عمل لصلاح جاهين وقرأته بالصعيدي.



وقال الفنان طارق لطفي سبب اختيار ١٩٢٠ زمنا لمسلسل جزيرة غمام الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

وأكد في تصريحات لـ "صدى البلد":هذه الفترة ثرية جدا بالأحداث، وحينما يتابع الجمهور المسلسل سيجد أن تلك الفترة مختلفة تماما عن الوقت الحالي، رغم أن الصعيد يتغير ببطء لحفاظهم على الأصالة، ولكن تلك الفترة بها الكثير وسنعرف لماذا اختار الكاتب عبد الرحيم كمال هذه الفترة بالتحديد.

يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية -خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.