طارق لطفي عن دوره في جزيرة غمام: ما يحدث مجرد بداية



تحدث الفنان طارق لطفي، عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، قائلا: أحداث المسلسل كثيرة للغاية..وما يحدث الآن ماهو إلا بداية"، متابعا: المسلسل يضم كوكبة من النجوم.



وأضاف "طارق لطفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية،:"المسلسل يحتوي على مشاهد وخيال لم يحدث من قبل..متابعا: أنا محظوظ بأدواري المختلفة".



واسترسل: نجحنا في خلق العالم الموجود في ورق المسلسل..متابعا: شخصيتي مختفلة ومتلونة وتتحول مع أحداث المسلسل".



وجزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.



وتدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.