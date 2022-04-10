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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|وفاة الفنانة ليلى نصر.. السيسي يدعو القوى السياسية لحوار وطني بـ«الاختيار3»

ليلى نصر
ليلى نصر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

مسلسل انحراف الحلقة 9.. روجينا تقتل عبد العزيز مخيون

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل انحراف، العديد من الأحداث المثيرة، التي يقدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، في قالب مشوق، تقوم ببطولته النجمة روجينا.

وفاة الفنانة ليلى نصر عن عمر يناهز 84 عامًا

توفت الفنانة ليلى نصر، عن عمر ناهز الـ 84 عاماً بعد سنوات طويلة من الاعمال الفنية الناجحة.

أعلن المخرج مجدي الناظر عن وفاة الفنانة ليلى نصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر صورة لها، معلقاً عليها: «وفاة الفنانة ليلى نصر .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

الاختيار 3 الحلقة 8..السيسي يدعو القوى السياسية لحوار وطني ومرسي يرفض الحضور

تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، حديثا أرشيفيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع ودعوته للقوى الوطني لحوار وطني بمشاركة رئاسة الجمهورية. 

الكبير أوي 6 الحلقة 8.. أهالي المزاريطة يحاولون الفرار من اللعبة الغامضة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، العديد من الاحداث المشوقة والكوميدية.

بدأت احداث الحلقة، باستمرار وقوع أهالي المزاريطة في فخ اللعبة الغامضة، وقد حاول الكبير الفرار من اللعبة لكن دون جدوى، فاستمر في اللعب بصحبتهم للفرار والنجاة بحياتهم؛ حيث أن من قوانين اللعبة؛ موت الافراد في حالة عدم اجتياز مراحلها.

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