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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. علامات في الفم تؤكد إصابتك بالبديل الخفي من أوميكرون.. وأسرع ريجيم للتخلص من الوزن الزائد في رمضان

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

4 علامات في الفم تؤكد إصابتك بالبديل الخفي من أوميكرون

أفاد دراسة جديدة، بأن البديل الخفي لـ أوميكرون Omicron ينتشر بسرعة أكبر، إلا أنه يؤدي إلى عدوى خفيفة، في بعض الأحيان ولا تكون الأعراض مرتبطة بالرئتين، مما يؤدي إلى الارتباك وتأخير العلاج. 

3 أسابيع .. أسرع ريجيم للتخلص من الوزن الزائد في رمضان

 

زاد وزنك كثيرا خلال الأسبوع الأول من رمضان وتبحثين عن ريجيم سريع لحرق ونسف الدهون، إليكِ خطة الريجيم التالي لمدة 3 أسابيع يقدمها موقع هيلث.

6 أنواع من الأطعمة سهلة الهضم لتخفيف اضطراب المعدة

يعد عسر الهضم والانتفاخ والإمساك علامات على أن الجهاز الهضمي لا يعمل بكامل طاقته.. إليك أفضل الأطعمة للهضم لعلاج الانتفاخ وحرقان المعدة و تحسين الهضم وحركة الأمعاء وامتصاص العناصر الغذائية. و على تعزيز المناعة وتحسين الحالة المزاجية إليك أفضل الأطعمة يقدمها موقع هيلث 

ماذا يحدث بالجسم عند شرب الخروب على الفطار؟.. استشاري مناعة يوضح

أوصى الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، بشرب كوب من الخروب يوميا نظرا لفوائده الصحية، مشيرا الى أنه مضاد للحساسية وطبيعي، ويحسن من أداء جهازك المناعى، وغذاء خال من الجلوتين

موقع “صدى البلد” الساعات الماضية مجالي الصحة والمرأة الرئتين رمضان ريجيم سريع نسف الدهون health

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