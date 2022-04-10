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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 علامات في الفم تؤكد إصابتك بالبديل الخفي من أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

أفاد دراسة جديدة، بأن البديل الخفي لـ أوميكرون Omicron ينتشر بسرعة أكبر، إلا أنه يؤدي إلى عدوى خفيفة، في بعض الأحيان ولا تكون الأعراض مرتبطة بالرئتين، مما يؤدي إلى الارتباك وتأخير العلاج. 

وأشار الباحثون، مؤخرًا، إلى بعض مشاكل الأسنان التي يمكن ملاحظتها خلال الموجة الرابعة.

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أعراض البديل الخفي من أوميكرون

ووفقا للدراسة لموقع timesofindia، أن الإصابة بفيروس كورونا تؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض، من تساقط الشعر إلى الأرق، يمكن للفيروس المعدي أن يؤثر على صحتك الجسدية والعقلية بعدة طرق، يعتبر التعب والحمى والتهاب الحلق والصداع من العلامات الأساسية لعدوى أوميكرون Omicron، ولكن في حالة BA.2 ، يشير الباحثون من النوع الفرعي إلى أن علامات الأسنان بارزة.

وفقًا لدراسة حديثة ، اشتكى حوالي 75 في المائة من المصابين بفيروس كورونا من مشاكل الأسنان، حتى أثناء متغير دلتا، أبلغ الناس عن مشاكل في الأسنان ، لكنها لم تكن بارزة كما هي هذه المرة لذلك، يُنصح بالبحث عن أي علامة جديدة لمشكلة في الفم أو تغير مفاجئ أو ألم في الأسنان واللثة.

 علامات الأسنان الشائعة التي يجب أن تبحث عنها هي:

ألم في اللثة

ألم في الفك أو الأسنان

قرحة الفم

فم جاف

اوميكرون البديل الخفي أعراض البديل الخفي الموجة الرابعة تساقط الشعر

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