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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول حالة في الهند.. أوميكرون XE  الجديد .. أعراضه

أوميكرون
أوميكرون

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم اكتشاف المتغير من أوميكرون XE (BA.1-BA.2) لأول مرة في المملكة المتحدة، تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس XE من مرض فيروس كورونا في الهند من مومباي.

وقالت شركة Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) في بيان إنه تم اكتشاف هجين من سلالتي أوميكرون BA.1 و BA.2 في امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا كانت قد سافرت إلى المدينة من جنوب إفريقيا في فبراير، وقالت BMC إن المريض الذي لم تظهر عليه أعراض لم يكن مصابًا بأمراض مصاحبة وتم وضعه في الحجر الصحي بعد أن تم تشخيصه بعد شهر تقريبًا في مارس.

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ما هو متغير XE ؟

XE هو طفرة في سلالات متغير أوميكرون، وتشير المؤشرات المبكرة إلى أنه يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10 في المائة من طفرات أوميكرون الأخرى. 

ومع ذلك ، قالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء ANI إن الأدلة الحالية لا تشير إلى أن هذا هو البديل XE من فيروس كورونا Covid-19.

وقالت: "تقديرات الأيام المبكرة تشير إلى ميزة معدل نمو المجتمع بنسبة 10 في المائة مقارنة بـ BA.2.

لا يوجد دليل على أن XE أكثر خطورة في شدة المرض، مع جميع متغيرات أوميكرون Omicron حتى الآن أظهرت أنها أقل حدة.

أعراض أوميكرون XE

يمكن أن تكون الأعراض خفيفة بالنسبة للبعض ويمكن أن تكون شديدة بالنسبة للآخرين، والإصدار الأحدث ينتشر بسرعة.

اعتمادًا على حالة التطعيم والمناعة المكتسبة من الإصابات السابقة، تعتمد أعراض فيروس كورونا Covid-19 وشدته من شخص لآخر.

تشمل بعض الأعراض التي يجب الانتباه لها الحمى والتهاب الحلق وحكة الحلق والسعال والبرد وتهيج الجلد وتغير لونه واضطراب الجهاز الهضمي وما إلى ذلك.

بعض أعراض الأمراض الشديدة هي أمراض القلب ، وخفقان القلب ، وفي بعض الأحيان يمكن للفيروس أن يسبب أمراضًا عصبية شديدة.

ومن الأعراض الأولية، التعب والدوخة، يليها صداع، والتهاب في الحلق، ووجع عضلي، وحمى.

ولكن نادرًا ما يتم الإبلاغ عن الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا مثل فقدان الشم والذوق لدى الأشخاص المصابين بمتغير Omicron الجديد. 

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