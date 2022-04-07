بعد انتشاره في بريطانيا والهند .. كل ما لا تعرفه عن فيروسxe

تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتغير XE بالهند في مومباي، وذلك بعد ان تم العثور على متغير XE لأول مرة في المملكة المتحدة وهو عبارة عن طفرة في سلالتي أوميكرون BA.1 وBA.2.



إليك كل ما لاتعرفه عن المتحور xe

قد يكون المتحور ex أكثر أنواع Covid المعدية حتى الآن.

كما ان طفرة XE معدية بنسبة 10 في المائة أكثر من البديل الفرعي BA.2 من Omicron ، كما تقول منظمة الصحة العالمية WHO.

وتقول منظمة الصحة العالمية أنه يتم حاليًا تتبع طفرة XE كجزء من متغير Omicron.

تشمل أعراض أوميكرون وxe

الحمى والتهاب الحلق وحكة الحلق والسعال والبرد وتهيج الجلد وتغير لونه وضيق الجهاز الهضمي.