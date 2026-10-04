ازاي تتصرف مع طفلك لما يحكيلك إنه تعرض للسخرية أو الضرب ؟

إزي تتصرف مع طفلك لما يحكيلك إنه تعرض للسخرية أو للضرب ؟ .. سؤال تتعرض له العديد من الأمهات وأولياء الأمور من أبنائهم لا سيما خلال العام الدراسي .

والكثير من أولياء الأمور يقف مكتوف الأيدي امام الإجابة أو كيفية التصرف في تلك الحالات بالطريقة العلمية والصحية السليمة .

ومن جانبها نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً يكشف كيفية تصرف ولي الأمر مع حالات تعرض أبنائهم للسب أو السخرية من زملائه من خلال مجموعة من الخطوات الهامة والتي من أبرزها :-

لما طفلك يحكيلك إنه تعرض للسخرية أو للضرب، اتصرف معاه بالخطوات دي

- اشكره إنه حكالك.. مش من السهل إن طفل يحكي تعرضه للإهانة أو السخرية.

- أمن على مشاعره وقوله إن دي حاجة صعبة ومعاه حق يتضايق.

- فكر معاه في حل بصوت عالي، وإديه مساحة يفكر ويختار الحل.

- ناقش معاه مميزات وعيوب كل حل.

- فهمه إن مفيش حل واحد ينفع في كل المواقف.



وناشدت وزارة الصحة والسكان ، أولياء الأمور ضرورة تعليم الأبناء علم أن طلب المساعدة مش ضعف ، موضحة أنه يمكن الحصول علي المشورة من أولياء الأمور من خلال الإتصال بالخط الساخن لطلب مساعدة أطباء الصحة النفسية: 105 أو 15335 أو 16328