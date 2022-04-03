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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروب رمضاني .. طريقة عمل عصير الخروب زي المحلات

عصير الخروب
عصير الخروب

عصير الخروب من المشروبات الرمضانية الطبيعية، التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة دون الحاجة إللى شراءه من المحلات، حيث أنه مفيد لصحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم، ويقي من السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

عصير الخروب

قدم الشيف أحمد عادل خلال “صدى البلد”، طريقة عمل عصير الخروب، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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مقادير عصير الخروب
٢٥٠ جرام خروب 
١٥٠ جرام سكر
لتر و نصف ماء 
١ جرام ملح لمون

طريقة عمل عصير الخروب

1- فى حله على النار يتم وضع الخروب مع السكر و يتم التقليب باستمرار حتى يتجانس جيدآ.

2- يبدأ السكر بالكرمله ثم نضع الماء الساخن ويترك حتى الغليان لمده ٢٠ دقيقه.

3- ثم نضع ملح اللمون ويصفى جيدآ و يوضع فى زجاجة.

الخروب عصير الخروب مقادير عصير الخروب طريقة عمل عصير الخروب الشيف أحمد عادل المشروبات الرمضانية الطبيعية

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