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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العصائر الرمضانية .. طريقة عمل السوبيا في المنزل

السوبيا
السوبيا

السوبيا مشروب رمضاني لا غنى عنه في رمضان، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتعوضه عن نقص المياه على مدار اليوم، كما تمده بالطاقة والحيوية.

السوبيا الطبيعية 

قدم الشيف أحمد عادل من خلال “صدى البلد” طريقة عمل السوبيا الطبيعية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

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مقادير السوبيا 

١٥٠ جرام سكر بودر
١٥٠ جرام لبن بودر
٥٠ جرام دقيق ارز
١٠٠ جرام جوز هند مطحون
١ جرام فانيليا

طريقة عمل السوبيا 

1- فى بوله يتم تقليب اللبن البودرمع جوز الهند والسكر البودر.

2- ثم اضيفي دقيق الارز والفانيليا.

3- قومي بالتقليب جيدا حتى تتجانس المقادير وتحفظ فى برطمان محكم الغلق.

طريقة عمل عصير السوبيا 

أوضح الشيف أحمد عادل أسهل طريقة عمل عصير السوبيا وهي نحضرالخلاط ونضع اللبن مع الماء مع السوبيا البودر ونضرب جيدآ حتى تتجانس و يصبح عصير ويوضع فى زجاجه.

السوبيا السوبيا الطبيعية الشيف أحمد عادل مقادير السوبيا طريقة عمل عصير السوبيا طريقة عمل السوبيا

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