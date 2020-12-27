مضاد للحساسية والفيروسات .. فوائد صحية مذهلة للخروب

عرضت فضائية "العربية نيوز فيديو وضح الفوائد الصحية للخروب الذي يعتبر مصدر من المصادر المهمة للبروتينات والفيتامينات لجسم الإنسان.





وأضاف الفيديو أن "الخروب" يعد وجبة صحية مفيدة لجسم الإنسان، فهو يعمل كمضاد للحساسية والفيروسات والجراثيم، ويعد أيضًا مصدرًا مهمًا للألياف الغذائية الغير قابلة للذوبان.





وكشف التقرير أن الخروب يعد مصدرًا للمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، فهو خالى من الغلوتين ومن أى مواد كميائية أو حافظة.





تعرف على المزيد من الفوائد للخروب:





فوائد الخروب للشعر والبشرة:

تناول الخروب مفيد في تعزيز صحة الشعر وعلاج تساقطه وتقويته فهو مصدر غني لمضادات الاكسدة ولفيتامين E.





فوائد الخروب للحمل:

-وجد بأن تناول الحامل للخروب قد يساعد في السيطرة على مشاكل القيء خاصة في بداية الحمل، وقد يساعد في التخفيف من مشكلة الحرقة والاضطرابات الهضمية، وقد يساعد في علاج الاسهال. مكافحة هشاشة العظام وشلل الأطفال:





-يساعد حمض الغال في الخروب في الوقاية من مرض شلل الأطفال وعلاجه، وبسبب غنى الخروب بالفوسفور والكالسيوم، فانه قد يساعد في مكافحة مرض هشاشة العظام.





تنظيم مستويات السكر في الدم:

يحتوي الخروب على ألياف غذائية قابلة للذوبان تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومن هنا فقد يكون الخروب شرابًا مثاليًا لمرضى السكري، مع مراعاة نسبة السكر العالية التي يحتويها الخروب.