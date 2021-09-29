يقضي على الضغط النفسي .. 14 فائدة لتناول الخروب

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الخروب .

تعرف على فوائد الخروب ..

1- الخروب يضبط حركة الأمعاء ، فيمنع الإسهال والإمساك.

2- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي علي الجراثيم .

3- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية .

4- الخروب يعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية .

5- الخروب ينشط وظائف الكلي ، ويخلص الجسم من الماء الزائد .

6- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية

7- الخروب يقلل حالات القيء .

8- الخروب ينشط الدورة الدموية .

9- الخروب يقوي جهاز المناعة .

10- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول .

11- الخروب يمكن مضغ أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ .

12- عسل الخروب هو شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والاكتئاب والتعب والكسل .

13- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.

14 الخروب يحتوى على المعادن البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الحديد ، الفسفور ، المنجنيز ، النحاس ، النيكل ، الماغنسيوم.