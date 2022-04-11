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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية: نصر أكتوبر معجزة سجلها التاريخ في أنصع صفحاته

صدى البلد

أرسل المستشار عزت أبو زيد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومستشاري النيابة الإدارية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة  الذكرى التاسعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.

 أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن نصر أكتوبر الذى  سطر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية، بأحرف من نور، هو  ملحمة كبرى بكافة مقاييس العلوم العسكرية، وانهم كتبوا بدمائهم الزكية، معجزة سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، لتظل شاهدة على عظمة هذا الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه . 

واختتم البرقية " ادعو المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار" . 

النيابة الإدارية أبطال حرب أكتوبر

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