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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرطريط.. عشبة برية يكثر وجودها في الصحراء بالمناطق الرملية

عشبة الرطريط تنمو
عشبة الرطريط تنمو في الأراضي الرملية

يعرف نبات  الرطريط او القرمل في بعض الدول بإسم جرمل أو الثرمج أو الهرم، عشبة الهرم العظيمة،أو القلاب أو نبات الطبطاب، وهو عشب بري حولي وهو أحد أنواع جنس الرطريط , من النباتات المزهرة و يعتبر نبات زاحف ، ناعم الملمس يتجاوز ارتفاعه 20 سم، وله عدة أفرع تحمل أوراق  صغيرة ذات شكل أسطواني و أغصان عصيرية ، ولونها خضراء يانعة  ، وهي من النباتات المعروفة التي تكثر في الأراضي الملحية في المملكة العربية السعودية والاراضي الرملية والصخرية.

شجيرات مالحة

ويقول المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئه بشمال سيناء أنها  عبارة عن شجيرات مالحة قصيرة ترجع في أصولها إلى شبه الجزيرة العربية، تتسم أوراقه بالقوام السميك وهو ما يمكنها من الاحتفاظ بالمياه.، وتنمو أوراقها في أزواج وتحتوي أزهاره على أربع أو خمس بتلات.، وعادة ما تكون الأزهار بيضاء وصفراء اللون، يمكنها البقاء على قيد الحياة لسنوات عدة.

كما يوجد نوع آخر يعرف بإسم الهرم وعلمياً بإسم Zygophyllum mandavillei من نفس الفصيلة وهو نبات معمر قاتم الأفرع من قاعدة متخشبة وقوية، الأوراق ملساء ، مركبة في طور الباردة بسيطة في مراحل النمو المتقدمة اسطوانية، الأزهار بيضاء صغيرة، الثمرة علبة اسطوانية، يوجد في الأراضي الملحية والكثبان الرملية. 

كما يوجد نوع ثالث يسمى هرم ويعرف علمياً باسم Zygophyllum qatarensis، من نفس الفصيلة وهو عبارة عن نبات معمر أخضر ذو أفرع قاتمة تخرج من قاعدة خشبية يصل ارتفاعه إلى 25سم، يشبه هذا النوع من الناحية المفرولوجية النوع الثاني إلا أن الأوراق أقل استطالة وكذلك الثمار، يوجد هذا النوع على السفوح الجبلية والأراضي الحصوية.

وتقول بعض التجارب أن شرب منقعوق أوراق الرطريط او القرمل 12 ساعة في الماء يزيد من قوة وطاقة ونشاط للأفراد لدرجة أنه يعطيك قدرة على السير ما يقارب 10 كم بدون الشعور بالتعب والإرهاق والإجهاد.


ومن الممكن أيضا استخدامه لعلاج الاضطرابات المعوية و هذا من خلال تناول 5 أوراق مون نبات الجرمل، ويستخدم عشب  من أجل معالجة الأورام من خلال صنع لبخة من أوراقه التي تم فرمها و وضعها مكان الورم.

- تقوم بعض التجارب أن بذور الجرمل لها دور في معالجة مرض الروماتيزم والنقرس.، و له دور أيضا في علاج بعض مشاكل و أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، كما - يعتبر معالج لارتفاع ضغط الدم، وكذلك  مدر للبول، و طارد للديدان المعوية. ، ويستخدم لتسكين المعدة  ، ويقلل من معدل السكر في الدم.

الشعور بالعطش:


وكان   الناس يلجأون قديما ،  الي اكل  نبات  الرطريط اوالقرمل كنوع من الخضروات ويأكلون الأوراق الغضة من نبات الهرم النوع الثاني وذلك للحد من العطش ولعلاج مرض السكري.، كما يتم تناوله كأحد أنواع الخضروات من أجل التقليل من الشعور بالعطش.

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