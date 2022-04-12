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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز مركز شباب مدينة العريش شمال سيناء ببطولة الدورة الرمضانية للناشئين

فريق الناشءين بمركز
فريق الناشءين بمركز شباب العريش

فاز مركز شباب مدينة العريش شمال سيناء، ببطولة الدورة الرمضانية للناشئين مواليد ٢٠٠٧/ ٢٠٠٨ على مستوى محافظة شمال سيناء والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة (إدارة الرياضة) تحت شعار (الرياضة حياة)  ، بعد فوزه في المباراة النهائية على بئر العبد بنتيجة 1/3 .


وقال ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش ، إن الجهاز الفني يتكون من الكباتن عبد الله رستم وعماد ابو حمدة، ومشرفي النشاط الكباتن بشير أبو عتلة وطارق عبد العزيز. 


ويضم الفريق  اللاعبين (عمرو خالد دسوقي وعمر طارق محمد ومحمد اسعد الترباني ومحمود خالد دسوقي وآدم محمد طياب  ومحمد علي عبد العزيز ويوسف احمد ابراهيم).
 

بطولة الجمهورية

وقال الكابتن ناصر العزازي،  ان مركز شباب مدينة العريش، سيمثل  محافظة شمال سيناء في بطولة الجمهورية المجمعة التي ستقام خلال الفترة من ٢١ رمضان وحتى ٢٥ من نفس الشهر بالمجمع التعليمي بمدينة ٦ أكتوبر بالقاهرة. 
وقرر الدكتور رائد عبد الناصر، أمين صندوق مركز شباب مدينة العريش صرف مكافأة تشجيعية للاعبين لحثهم على تحقيق نتيجة طيبة على مستوى الجمهورية.
 

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شمال سيناء مركز شباب بطولة الرمضانية الناشئين

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