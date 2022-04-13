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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التعليم وبناء الإنسان في ندوة ثقافية بمجمع إعلام العريش شمال سيناء

ندوة حول التعليم
ندوة حول التعليم وبناء الإنسان في سيناء

نظم مجمع إعلام العريش  شمال سيناء ندوة ثقافية ، حول التعليم وبناء الانسان ، حاضر فيها د  تامر نصار رئيس قسم التعليم الإعدادى بمديرية التربية والتعليم بالعريش ، وبحضور د  أحمد ممدوح رئيس قسم التعليم الإبتدائى بالعريش ود طارق شنير معلم بمدرسة احمد عسكر الثانوية بنات.
ومن الإعلام  نجوى إبراهيم  ، وعدد من العاملين بالمصالح المختلفه وأولياء الأمور ومجموعة من طلبة المرحله الثانوية.
فى البداية تم التأكيد على إهتمام الدولة بتطوير التعليم لبناء الإنسان.

وتحدث د تامر نصار عن الجهود المبذولة لتحقيق طفرة فى العملية التعليمية وذلك بتدريب ل١٤٠٠ معلم للصفوف الأولى منذ عام ٢٠١٦ وحتى الأن لتغيير فكر المعلم ثم الطالب.
حيث يهدف التطوير إلى ربط التعليم بالمجتمع وإحداث تنمية شاملة للطالب.
وتحدث الدكتور أحمد ممدوح رئيس قسم التعليم الإبتدائى حول تغيير وجهة نظر المجتمع نحو التعليم وإحداث تغيير فى حياة الطالب  ، بهدف بناء شخصية طالب تتناسب مع الحياه. 

وقال الدكتور طارق شنير التطوير يهدف إلى تجهيز الطالب لسوق العمل وبدأ بتدريب المعلمين وصناعة محتوى تعليمى ودخول التابلت للمدارس و اعتماد  الطالب على نفسه فى البحث عن المعلومه.

تطوير التعليم


وتم الرد على استفسارات الحضور ومنها:
حول وجود  تغيير فعلى فى مستوى الطلبه بعد البدء فى تطوير التعليم، ومدي إيجابية نتائج الصف الرابع الابتدائي فى التيرم الأول ، وكيفية تعليم الطلبه استراتيجيات التعليم الجديده.
وأوصى الحضور بما يلي:
بعمل ندوات لأولياء أمور الطلبه بالمدارس للتوعية باخر تطورات العملية التعليمية.
وتدريب المعلمين لتطبيق الاستراتيجيات التعليميه.
والتنسيق بين التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لعمل خريجى التربية الخدمه العامة بالمدارس واعدادهم لسوق العمل.
وقيام التعليم الإعدادى بتوعية الطلبه قبل الانتقال للمرحلة الثانوية وتوجيههم كل حسب إمكانياته وقدراته للالتحاق بالثانوى العام أو الفنى.

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شمال سيناء ندوة التعليم بناء الإنسان ثقافية

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