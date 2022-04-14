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تحقيقات

مصر مستعدة وبيروت تنتظر البنك الدولي..نقل الغاز إلى لبنان في مراحله الأخيرة

الغاز المصري إلى
الغاز المصري إلى لبنان

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، اليوم، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق الذى يزور القاهرة، وقام الجانبان خلال اللقاء ببحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، والذى شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان الشقيق.

كما شهد اللقاء أيضاً التنسيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات وكذلك التنسيق مع الأشقاء في الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما.

توريد الغاز المصري إلى لبنان

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين، وأن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان ، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.

وزير البترول: زيادة خطط الشركاء الأجانب لتصدير الغاز المصري والاستفادة من ارتفاع الأسعار.. ونواب : نسعى لنكون مركزا إقليميا لتوريده .. وزيادة الاكتشافات والاتفاقيات الدولية تفرز فرص واعدة

وزير البترول: زيادة خطط الشركاء الأجانب لتصدير الغاز المصري والاستفادة من ارتفاع الأسعار

وأعرب الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، عن عميق الشكر للدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقوفها ومساندتها للشعب اللبناني وتفهمها لمتطلبات لبنان في ظل الوضع الحالي.

كما أعرب فياض عن تطلعه لإتمام التعاقد، مشيراً إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.

وحضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد و المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني ومن الجانب اللبناني السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس كمال حايك مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والمهندسة أورور فيغالى المديرة العامة للنفط بوزارة الطاقة.

صراعات الشرق الأوسط

وفي هذا الصدد، ومن جانبه قال عبد الله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن الدولة المصرية جادة في نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان وماضية في إتمام هذا المشروع لمساعدة لبنان والحفاظ عليه وعلى الشعب اللبناني.

وتابع نعمة في تصريحات لـ "صدى البلد"، ما زالت مصر تقدم الغالي والنفيس إلى لبنان، ولكن هناك أمورا كثيرة وتغيرات سياسية في صراع الشرق الأوسط بين القوى الإقليمية المتصارعة.

ولفت إلى أن هناك تغيرا في التحالفات بين القوى والأحزاب اللبنانية، وخاصة على ضوء الانتخابات الرئاسية والنيابية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يصر على مرور هذه الانتخابات لإحداث أي تغيير بين القوى المتصارعة إقليميا والمربوطة بشكل أو بآخر بالحلفاء في لبنان.

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معضلة القرار السياسي في لبنان

وأضاف نعمة، أن الدولة المصرية جادة في نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان، والمشكلة الحقيقية هي في لبنان، لافتا إلى أن هناك شكوكا في إنجاز لبنان في استخدام الغاز المصري عند توصيله، والسبب هو السياسة الخاطئة من قبل بعض السياسيين.

وتابع: "المشكلة تعد سياسية وليست تقنية، كما أن المعضلة ليست في إرسال الغاز من مصر ووصوله إلى دير عمار، ولكنها أيضا فى أن يكون هناك قرار سياسي في لبنان لإتمام المشروع".

واختتم قائلا: "الازمة اليوم تكمن في مرور المنطقة بـ أصعب وأدق المراحل في صراع الشرق الأوسط وهي الثلاثة شهور القادمة التي يكمن فيها إما الحل أو الخراب".

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