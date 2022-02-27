وزير البترول: زيادة خطط الشركاء الأجانب لتصدير الغاز المصري والاستفادة من ارتفاع الأسعار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأحداث العالمية الجارية حالياً، لها تأثير اقتصادي مباشر على كل دول العالم ومصر أيضاً، مشيرًا إلى أن صناعة البترول صناعة عالمية تلمس جميع الدول وتأثيرها يصل للجميع.

وأضاف "الملا" في تصريحات مصورة لوكالة سكاي نيوز عربية، أن مصر بصفتها مصدر لـ الغاز الطبيعي، فإن الوضع الحالي من زيادة أسعار الغاز الطبيعي يعود بالفائدة على قطاع البترول والاقتصاد المصري.

وأوضح وزير البترول، أن محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تعمل بأقصى قدرة ممكنة خلال الوقت الحالي، ويتم الآن تصدير جميع الكميات المتاح تصديرها عبرهما.

وأشار إلى أن صادرات مصر الحالية تشمل إلى جوار الغاز المسال، الغاز الطبيعي في صورته الغازية وذلك إلى الأردن الشقيق، وأيضاً إلى لبنان الذي يعتبر في لمساته الأخيرة لضخ الغاز.

وشدد وزير البترول أن ارتفاع الأسعار هو فرصة للشركات شركائنا في العمل بقطاع الغاز الطبيعي، وذلك من خلال زيادة استثماراتها بالقطاع للاستفادة من زيادة أسعار البيع عالمياً.



وأكد "الملا" في تصريحاته الصحفية إلى أن أولويات شركات النفط حالياً باتت للاستثمار في الغاز الطبيعي ثم يليه الزيت الخام، عكس السابق، مشيراً إلى أن الشركات الشريكة زودت من خطتها الإنتاجية للعمل داخل مصر.

واختتم وزير البترول أن احتمالية استمرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي هي أحد أكبر الدوافع للشركات لزيادة الاستثمار في مصر بذلك القطاع.