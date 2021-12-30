تطورات جديدة في نقل الغاز المصري إلى لبنان.. شهر فبراير يحمل المفاجأة

أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إنه من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بـ خط لنقل الغاز بنهاية فبراير، ما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.

وتابع فياض: "مع حلول أواخر فبراير، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار".

وتقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.

ومن المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بالأراضي الأردنية والسورية.

الدور المصري في لبنان

ومن جانبه قال عبد الله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن الدولة المصرية جادة في نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان وماضية في إتمام هذا المشروع لمساعدة لبنان والحفاظ عليه وعلى الشعب اللبناني.

وتابع نعمة في تصريحات لـ "صدى البلد"، ما زالت مصر تقدم الغالي والنفيس إلى لبنان، ولكن هناك أمور كثيرة وتغيرات سياسية في صراع الشرق الاوسط بين القوى الإقليمية المتصارعة.

ولفت إلى أن هناك تغير فى التحالفات بين القوى والاحزاب اللبنانية، وخاصة على ضوء الانتخابات الرئاسية والنيابية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يصر على مرور هذه الانتخابات لإحداث أي تغيير بين القوى المتصارعة إقليميا والمربوطة بشكل أو بآخر بالحلفاء في لبنان.

مشكلة وصول الغاز إلى لبنان

وأضاف المحلل السياسي اللبناني، أن الدولة المصرية جادة في نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان، والمشكلة الحقيقية هي في لبنان، لافتا إلى أن هناك شك في إنجاز لبنان في إستخدام الغاز المصري عند توصيله، والسبب هو السياسة الخاطئة من قبل بعض السياسيين.

وتابع: "المشكلة هي سياسية وليست تقنية، كما أن المشكلة ليست في إرسال الغاز من مصر ووصوله إلى دير عمار، ولكن المشكلة أيضا فى أن يكون هناك قرار سياسي في لبنان لإتمام المشروع".

واختتم قائلا: "الازمة اليوم في المنطقة تكمن في مرور المنطقة بـ أصعب وأدق المراحل في صراع الشرق الاوسط وهي الثلاث شهور القادمة التي يكمن بها فيها إما الحل أو الخراب".

من 50 إلى 65 مليون من الغاز المصري

وكان وزير البترول المصري طارق الملا، قد أكد في نوفمبر الفائت، أن مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان بحلول أوائل العام المقبل.

وقال الملا على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، إن مصر ستصدر الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان "بأسرع ما يمكن، ويمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل".

واتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، في سبتمبر الماضي، على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.

مراحل مشروع خط الغاز

ونفذ مشروع خط الغاز العربي على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول 265 كيلومترا وقطر 36 بوصة وباستطاعة 10 مليارات متر مكعبة في السنة، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة في يوليو 2003.

أما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة لمنطقة رحاب في شمال الأردن وبطول 393 كيلومترا، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في فبراير 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول 30 كيلومترا وقطر 36 بوصة في مارس من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كيلومترا وقطر 36 بوصة، وتشغيلها في شهر يوليو من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر ديسمبر 2009، إلى أن توقف في عام 2011.