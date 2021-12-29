لبنان.. ضبط كميات من حبوب كبتاجون قبل تهريبها إلى دول الخليج

أعلنت إدارة الجمارك اللبنانية ، اليوم الأربعاء، توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بأنهم حاولوا تهريب حبوب كبتاجون إلى دول الخليج، وضبط كميات معدة للتهريب ضمن فواكه اصطناعية.

وذكرت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك في بيان، إنه "في إطار متابعتها لمكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة وتشديد الإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء، تم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون إلى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كانت بصدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت".



وقالت : "بتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من لدائن مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه".

وأكدت أن العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين.