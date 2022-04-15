البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية من البنوك لـ3.161 تريليون جنيه في يناير 2021

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك خلال الفترة من (یولیو/يناير) من العام المالي 2021 - 2022 بنحو 257.6 مليار جنيه لتبلغ نحو 3.161تريليون جنيه في يناير الماضي.



وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - الارتفاع إلى زيادة كلا من أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 145.3ملیار جنیه بمعدل 8.1%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار112.3 مليار جنیه بمعدل 10.2%.



وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة، بما يعادل 91.6 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 20.7 مليار جنيه.. وأضاف التقرير أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.4% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.

ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.2% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11.2%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 5ر2%، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 3ر32%، منها 32% للقطاع العائلي.