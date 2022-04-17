سمية الألفى : فوجئت بمشاركة ابنة شقيقى بمسلسل أحلام سعيدة

كشفت الفنانة سمية الألفي أنها فوجئت بمشاركة ابنة شقيقها في مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم" عبرت سمية الألفي عن سعادتها بمشاركة "سمية الألفي" الصغيرة في المسلسل وتحقيق حلمها.

وقالت سمية الألفي: اتفاجئت هي لم تخبرني أنها تشارك في المسلسل، ونحن في أول يوم رمضان نتجمع سويا وكنا نشاهد التليفزيون وفوجئت بها، هي ابنتي وهي الفتاة الوحيدة في العائلة بين أولاد أشقائي.

وأضافت: سعدت كثيرا بها وجهها جميل أمام الكاميرا وصادقة ودخلت قلبي كممثلة، لم أتخيل أنها شاطرة وموهوبة، هي دائما تتحدث معي عن حلمها بالتمثيل وفاجأتني أنها بدأت تحقيق هذا الحلم.

وعن نصيحتها لها: أهم ميزة في الممثل أن يكون له حضور وهي حققت هذا، ونصيحتي لها هو الصدق أن تقدم كل مشهد ليخرج من قلبها وعقلها وتكون صادقة مع نفسها ومع الدور الذي تؤديه.

وجسدت سمية الألفي دور والدة يسرا في فترة الطفولة وظهرت في بداية الحلقات.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.