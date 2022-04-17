أحلام سعيدة 15 .. يسرا تقيم فى منزل غادة عادل بسبب حمدى المرغنى

عرضت أحداث الحلقة ١٥ من مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجمة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة،شهدت احداث الحلقة ١٥ من مسلسل احلام سعيدة ذهاب فريدة يسرا، لتقيم بمنزل شيرين غادة عادل ، لغضبها من إقامة متولى " حمدي الميرغني"، معها في المنزل، لحين انتهاء التحقيق.

كما شهدت أحداث مسلسل أحلام سعيدة محاولات شيرين المستميتة غادة عادل لراحة فريدة يسرا بسبب شعورها الدائم بالذنب لتحاول قراءة رواية فرنسية لها، لتمنعها ديدي لسوء لغتها الفرنسية.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .