أحلام سعيدة 14.. ديدى تقرر ترك منزلها بعد تعرضها للسرقة

عرضت أحداث الحلقة 12 من مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجمة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة،شهدت احداث الحلقة 14 من مسلسل احلام سعيدة محاولات ليلى "مى كساب" فى خداع زوجها لاتمام الانجاب وطلب الطلاق منه بعدعلمها بزواجه ومن ناحية اخرى تحاول ضرتها الصلح بينهما.



وتقرر "ديدى" ترك المنزل بعد اقامة ضابط معها من اجل حمايتها بعدما تعرضت للسرقة فى الحلقة الماضية .



وتقع "شيرين" غادة عادل فى الحيرة بعد ظهور "طارق" تامر هجرس فى حياتها مرة اخرى واعتذاره عن رفضه الزواج منها .

أبطال مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .