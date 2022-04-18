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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتداب المعمل الجنائي للوقوف على حريق منطقة الحرس الوطني ببنها| فيديو

حريق منطقة الحرس
حريق منطقة الحرس الوطني ببنها

تباشر النيابة العامة في بنها ، انتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة للوقوف على أسباب حريق في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب  داخل منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بسبب تسريب الغاز الطبيعي في الساعات الأولى من صباح اليوم ، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق هائل بمنزل بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بسبب تسريب الغاز الطبيعي.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء وتم فصل الكهرباء عن المنطقة وإغلاق محابس الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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