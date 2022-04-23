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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أساور الست في المنزل

طريقة عمل أساور الست
طريقة عمل أساور الست

تعتبر طريقة عمل أساور الست من وصفات الحلويات الشرقية الشهية والتي لها مذاق مختلف عن باقي الحلويات، ويمكن لهذه الوصفة تقديمها في المناسبات المميزة، وهي ايضا من الحلويات التي تنال إعجاب الأطفال والكبار .

 

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وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل أساور الست وهي وصفة سهلة لا تستغرق سوى 40 دقيقة لتحضيرها، وتكفي الوصفة لحوالي 6 إلى 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل أساور الست

 

 

طريقة عمل أساور الست


مقادير طريقة عمل أساور الست :
لفة جلاش
كوب سمنة ذائبة


(الحشوة)
كاسترد مخفوق
شوكولاتة قابلة للدهن
بندق صحيح
فراولة فريش 


(السيرب)
2 كوب سكر
كوب ماء
م ص عصير ليمون


طريقة عمل أساور الست :
- نقسم الجلاش إلى نصفين بالسكينة، وندهن طبقة من الجلاش بالسمنة، ونطبقها على شكل مربع.
-  ثم ندهنها مرة أخرى ثم نلفها على مسن أو خشبة رفيعة مثل القلم الرصاص، ثم نخرجها ونلفها دائرة حول بعضها، ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية.


- ثم نرص الأساور بجانب بعضها في صينية فرن مدهونة بالزيت أو السمنة، ثم ندهن الأساور بالسمنة، وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ حتى تأخذ لون ذهبي وبعد خروجها من الفرن نسقيها بالسيرب البارد.
-  ثم نحشيها في المنتصف بالشوكولاتة القابلة للدهن والمكسرات أو الكاسترد والفراولة حسب الرغبة وتقدم أساور الست .

(لعمل السيرب)
- في حلة على النار نضع السكر والماء، ونتركهم لمدة 7 دقائق، ثم نضع عصير الليمون، ونترك الخليط حتى يغلي غلوتين، ثم نطفئ عليه، ونتركه حتى يبرد تماماً .

أساور الست طريقة عمل أساور الست الشيف فاطمة أبو حاتي لحلويات الشرقية Food Gorceries

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