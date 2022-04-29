باريس سان جيرمان يتعادل مع ستراسبورج 3-3 في الدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه ستراسبورج بثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح كيفن جاميرو التسجيل لستراسبورج في الدقيقة الثانية من متابعة لتمريرة زميله لوكاس بيرين، لينفرد بمرمى دوناروما ويسكن الكرة شباكه.

وفي الدقيقة 23، تمكن كيليان مبابي من إدراك التعادل لباريس سان جيرمان من متابعة لتمريرة زميله نيمار دا سيلفا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سجل المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 64، أعقبه كيليان مبابي بالهدف الثالث في الدقيقة 68.

وسجل الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثاني لستراسبورج في الدقيقة 75 بالخطأ في مرماه.

وأحرز أنتوني كاسكي هدف ثالث لستراسبورج في الدقيقة 92 مهديًا فريقه نقطة التعادل

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 79 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ورصيد ستراسبورج لـ 57 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: سيرجيو راموس - ماركينيوس - كيميبيمبي

خط الوسط: أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - دانيلو - خوان برنات

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - ليونيل ميسي - كيليان مبابي

يُذكر أن باريس سان جيرمان حسم تتويجه بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد تعادله الجولة الماضية مع لينس.