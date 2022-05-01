معضلة بوتين وزيلينسكي في حضور قمة العشرين .. أمريكا ضغطت لحضور الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمّة مجموعة العشرين، وهي الدعوة التي قالت عنها صحيفة ساوثت تشاينا مورنينج بوست، جاءت بضغط من أميركا.

و يُفترض عقد القمة في بالي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أثار تردداً وغضباً في واشنطن، وفق ما ذكرت صحف دولية.



قال ويدودو: دعوتُ الرئيس زيلينسكي إلى المشاركة في قمّة مجموعة العشرين، ملمّحاً إلى أنه تم التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة كييف، غير العضو في المجموعة، بعد أن اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن ذلك لتحقيق توازن.



أوضح الرئيس الإندونيسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنه سيشارك في القمة.

لكن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال: من السابق لأوانه الإعلان عن طرق المشاركة الروسيّة، ما يثير شكوكاً بشأن شكل هذه المشاركة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن أبدى علناً معارضته وجود الرئيس بوتين في القمّة، لكنه رحّب بدعوة الأوكرانيِّين لحضورها.

ومنذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، سعى الغربيون إلى عزل روسيا دبلوماسياً، وتشهد مجموعة العشرين انقساماً حاداً منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة،إن الولايات المتحدة كانت من بين الدول التي ضغطت على إندونيسيا لإدراج أوكرانيا كضيف في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر ، بسبب إحباطها من رفض جاكرتا سحب دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويُظهر التحول في التكتيكات المشاحنات الدبلوماسية التي تواجه إندونيسيا بصفتها مضيفة لمجموعة العشرين هذا العام ، والمعضلة التي تواجه الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة في ظل حرب بوتين في أوكرانيا ، والتي دخلت شهرها الثالث.

وروسيا عضو في مجموعة العشرين ، إلى جانب دول مثل الصين والهند ، التي لم تنضم إلى العقوبات على موسكو بسبب عدوانها.

تطلب الولايات المتحدة وبعض أعضاء مجموعة السبعة الآخرين الآن من جاكرتا ، التي قالت إنها تريد "البقاء محايدة" كرئيس دوري لمجموعة العشرين ، أن تقدم دعوة للرئيس فولوديمير زيلينسكي لحضور بعض الاجتماعات على الأقل ، وفقًا لـ المسؤولين على دراية بالموضوع. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.



يدعو البلد المضيف تقليديًا عددًا من الدول للانضمام إلى بعض الدول الأساسية كمراقبين ، على الرغم من أنهم لا يميلون إلى المشاركة في المناقشات الرسمية.



وسيجعل إدراج زيلينسكي الأمر أكثر صعوبة لوجستيًا ودبلوماسيًا لإندونيسيا إذا قرر بوتين حضور القمة في جزيرة بالي الاستوائية شخصيًا. ومن غير الواضح ما إذا كانت إضافة أوكرانيا ستكون كافية لضمان ظهور قادة آخرين.

قال المسؤولون إن البعض على الأقل ، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لن يجلسوا على نفس الطاولة مع بوتين في كلتا الحالتين.

من غير الواضح ما إذا كان بإمكان إندونيسيا تنظيم قمة للسماح لبوتين وبايدن بتجنب عبور المسارات أو كيف يمكن ذلك.

والولايات المتحدة من بين أولئك الذين يدعمون خروج روسيا بالكامل من مجموعة العشرين ، على الرغم من أن دولًا أخرى بما في ذلك الصين تعارض مثل هذه الخطوة.

تم طرد روسيا من مجموعة الثماني الأصغر بعد ضم بوتين لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

لا يزال من الممكن أن يختار بعض القادة ببساطة البقاء بعيدًا تمامًا أو إرسال وفد على مستوى أقل. من غير المحتمل أن يشارك الرئيس الروسي في أي أحداث كان زيلينسكي حاضراً فيها.

حتى الآن رفض بوتين لقاء زيلينسكي رغم أن الزعيم الأوكراني يقول إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.

ولم يقرر بوتين بعد ما إذا كان سيشارك في القمة ، وفقًا لمسؤول آخر مطلع على القضية. كما ينتظر الزعيم الروسي ليرى كيف سيتطور الوضع خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن الممكن أن يفعل ذلك افتراضيًا فقط إذا حضر.

وظهرت التعقيدات بالفعل في اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي بحضور وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية.

في العديد من الأحداث ، انسحب مسؤولون من دول بما في ذلك الولايات المتحدة عندما بدأ الوفد الروسي في التحدث.

بعد ذلك ، قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي إن الاحتجاج على مشاركة روسيا مفهوم ، لكنها أضافت أنها واثقة من أن الخلافات بشأن الحرب لن تعيق تعاون مجموعة العشرين.

قالت: "تستمر مجموعة العشرين كمنتدى رئيسي لنا جميعًا لمواصلة المناقشة والتحدث حول جميع القضايا.أعتقد أننا سنكون قادرين على التغلب على المهام الصعبة التي نواجهها اليوم".

أرسلت إندونيسيا بالفعل دعوة إلى أوكرانيا للتحدث في أحد التجمعات هذا العام حول تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي وما يمكن أن تفعله مجموعة العشرين ، بدورها ، لدعم الاقتصاد الأوكراني.

مثل هذا الخطاب يمكن أن يحدث عندما يجتمع رؤساء المالية في يوليو ، في بالي.

ومن الممكن أيضًا أن يخاطب مسؤول أوكراني أحد الاجتماعات المؤقتة عن طريق الفيديو كونفرانس.