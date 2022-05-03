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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: علي ربيع يتذيل قائمة إيرادات ليلة الوقفة.. وتفاصيل مسلسل مي زيادة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها في السطور التالية.

 

المؤلف محمد هشام عبية يكشف عن التحضير لمسلسل عن مي زيادةI خاص

أكد المؤلف محمد هشام عبية، أنه يستعد إلى تقديم عمل درامي عن الكاتبة العربية مي زيادة، ومن المقرر البدء فى تحضيره خلال الفترة القادمة.

وتابع محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث من المقرر أن تتراوح عدد حلقاته من 6 إلى 8 حلقات فقط.

عبد الباسط حمودة على مسرح ساقية الصاوي.. غدا

يحيى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا غدا، الثلاثاء، على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك.

ضمن حفلات عيد الفطر ويبدأ سعر التذاكر من 150 جنيهًا، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءاً على قاعة النهر.

طرح فيلم أشباح أوروبا في السعودية والإمارات

تقرر طرح فيلم أشباح أوروبا فى عدد دور العرض السينمائية فى بعض الدول العربية وعلى رأسهما دولة الإمارات المتحدة والسعودية. 

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كان البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر" وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا". 

نصف مليون جنيه إيرادات فيلم العنكبوت في أول يوم عرض


حقق فيلم العنكبوت ليلة أمس إيرادات وصلت إلى 463 ألف جنيه، بعد بطرحه فى دور العرض السينمائية ليلة أمس. 

واحتل فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكي المرتبة الثانية فى شباك الإيرادات، في حين حقق فيلم واحد تاني ما يزيد عن مليون جنيه. 

أخبار الفن.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل سينما الشعب.. وأحمد حلمي يتصدر إيرادات وقفة عيد الفطر

أخبار الفن.. القبض على محمد سلام في الكبير أوي.. ونجوى كرم تحيي حفل العيد في تركيا

تامر عبد المنعم لـ صدى البلد : سينما الشعب تستهدف تشغيل 60 دار عرض قبل نهاية العام ووصولها للصعيد

تمكن الفنان تامر عبد المنعم من إحداث تغيير ملحوظ فى قصور الثقافة المصرية بعد أن تؤلي مسؤوليتها ، وخلال الأيام الماضية أعلن عن واحدة من أهم المبادرات، وهي سينما الشعب ، والتى قام فيها باستخدام بعض قصور الثقافة فى كل المحافظات المصرية لعرض الأعمال السينمائية الجديدة فيها وبسعر مناسب للأسرة المصرية ، ولعل أهم ما يميز هذا الأمر أنه أعاد السينما إلى بعض المحافظات التى خلت منها على مدار السنوات الماضية

من أمام المسجد.. حمادة هلال يهنئ جمهوره بحلول عيد الفطر| شاهد

هنأ الفنان حمادة هلال، جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب حمادة هلال: "‏اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم.. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.. ‏كل عام وأنتم بخير عيد مبارك".

أفلام العيد.. زومبي في المركز الأخير بأول أيام العرض

حقق فيلم زومبي إيرادات ليلة أمس مايزيد عن 118 ألف جنيه، بعد طرحه في دور العرض السينمائية.

فيلم زومبي جاء فى المركز الثالث من حيث الإيرادات، بعد أن حقق فيلم واحد ثاني من بطولة أحمد حلمي ما يزيد عن مليون جنيه، بينما حقق فيلم العنكبوت إيرادات وصلت إلى 463 ألف جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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