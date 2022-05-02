تامر عبد المنعم لـ صدى البلد : سينما الشعب تستهدف تشغيل 60 دار عرض قبل نهاية العام ووصولها للصعيد

تمكن الفنان تامر عبد المنعم من إحداث تغيير ملحوظ فى قصور الثقافة المصرية بعد أن تؤلي مسؤوليتها ، وخلال الأيام الماضية أعلن عن واحدة من أهم المبادرات، وهي سينما الشعب ، والتى قام فيها باستخدام بعض قصور الثقافة فى كل المحافظات المصرية لعرض الأعمال السينمائية الجديدة فيها وبسعر مناسب للأسرة المصرية ، ولعل أهم ما يميز هذا الأمر أنه أعاد السينما إلى بعض المحافظات التى خلت منها على مدار السنوات الماضية ..

صدى البلد التقى بالفنان تامر عبد المنعم فى حوار كشف لنا فيه عن تفاصيل المبادرة ...

تامر عبد المنعم

في البداية سألته .. كيف جاءتك فكرة سينما الشعب؟

توليت منصب مدير عام الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بدأت فى وضع خطط جديدة ، وقد وجدت أن هناك مواقع تابعة لوزارة الثقافة تصلح لأن تكون دور عرض سينمائية ، خاصة وأن صناعة السينما تحتاج إلى هذا الأمر ، كما أن المواطن المصري من حقه أن يتوافر لديه دور عرض سينمائية بأسعار مناسبة ، ومن هنا ولدت فكرة سينما الشعب، وقد وجد ترحيبا كبيرا سواء من قبل الدولة أو من قبل القائمين على صناعة الأفلام.

مصر صاحبة الريادة السينمائية والفنية فى المنطقة العربية الا انها لا تمتلك عددا من دور عرض يتناسب مع حجم ريادتها ، فهل تلك المبادرة ستوفر دور عرض جديدة ؟

مصر تمتلك 319 دار عرض سينمائية ، ومن المقرر أن تزيد بعد تلك المبادرة إلى 60 دار عرض ، وهذا يعني أن الزيادة سوف تقترب من 14% .

تامر عبد المنعم

أهم ما يميز المبادرة قيمة التذكرة التي سوف تكون 40 جنيها .. هل معنى ذلك أنها لا تهدف إلى الربح ؟

كنت أتمني أن تكون قيمة التذكرة أقل من ذلك، ولكني لم أستطع أن أخفض سعرها أكثر من ذلك، فصناع الأعمال السينمائية بالتأكيد لن يرغبوا فى الخسارة، خاصة وأنهم سوف يحصلون على قيمة 50% من الإيرادات بعد خصم الضرائب، فى الجهة المقابلة دور العرض ستتحمل التشغيل والصيانة وغيرها من الأمور، لذا فبعد دراسة كل تلك الأمور لم نكن نستطيع أن تكون قيمة التذكرة أقل من ذلك، فى حين أن أقل سينما حالياً لا تقل قيمة تذكرتها عن 50 جنيها ، فالمبادرة ليس هدفها الربح ولكنه سيتحقق أيضا.

ماذا عن المرحلة الأولى من خطة تشغيل دور العرض السينمائية ؟

لقد بدأنا فى موسم عيد الفطر المبارك تشغيل 5 دور عرض سينمائية وهي سينما البحر الأحمر “ الصيفي ” ، بالإضافة إلى دور عرض فى الأنفوشي وشبين الكوم والسادات وقنا، ومن المقرر أن يبلغ عدد دور العرض التى سوف تدخل فى المبادرة مع إجازة عيد الأضحي المبارك 16 دور عرض ، وفى نهاية العام نستهدف تشغيل دور العرض الباقية.

تامر عبد المنعم

من إنجازات المبادرة إعادة دور العرض السينمائية إلى الصعيد .. فماذا عن باقي المحافظات؟

فى المرحلة الثانية سوف تكون هناك دور عرض سينمائية فى أسيوط والمنيا ، فأذرع هيئة قصور الثقافة ممتدة الى تلك المحافظات التى أصبحت خالية من السينمات ، إضافة الى أماكن أخرى يصعب على أى جهة ان تستثمر فيها من خلال دور عرض سينمائية مثل سيوة ودهب.

ولكن هل ذلك سيؤثر على النشاطات الثقافية الأخري التى تقام فى قصور الثقافة ؟

إطلاقًا ، فقصور الثقافة فى بعض المناطق مثل الأنفوشي تحتوي على مسرح ودار عرض سينمائي و قاعات أخرى ، وهناك محافظات أخرى يقام فيها فاعلية أو اثنتان كل أسبوع ، فبدلاً من إغلاقها باقي الأيام سيكون هناك حفلات سينمائية.

اذا كانت وزارة الثقافة تمتلك قصورا ثقافية خاصة فى محافظات الصعيد يمكن تقديم عروض سينمائية فيها ، فلماذا لم يطبق ذلك من قبل؟

ليس لدي أى إجابة عن هذا الأمر، ولكن الظروف خدمتني لأنني أعمل مع وزيرة ثقافة بدرجة فنانة وتقوم بتيسير الأمور، إضافة الى أن رئيس الهيئة هشام عطوة قد سخر كل الإمكانيات لخروج المبادرة إلى النور.

فيلم واحد ثاني

هل رحب منتجو الأعمال السينمائية بالفكرة ؟

بشكل كبير للغاية ، وقد وقع اختيارنا على فيلم واحد ليعرض فى دور العرض التى سوف تضمها المرحلة الأولى، أما سينمات المرحلة الثانية سيعرض فيها فيلم “العنكبوت” ، وهناك أفلام أخرى مثل “كيرة والجن”.

يطالب دائماً صناع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية بعرض أعمالهم فى السينمات قبل الفيلم الرئيسى ، فهل هذا الأمر مطروح فى مباردة سينما الشعب؟

الأمر يتم تنفيذه بالفعل ، فقد بدأنا بعرض فيلم التجلي وهو عمل سينمائي قصير تبلغ مدته خمس دقائق ، كما أرسلنا إلى أكاديمية الفنون نطلب منها إمدادنا بالأفلام المميزة ، والأمر ذاته سوف يتم تطبيقه على المركز القومي للسينما، كما لدي رغبة فى فتح سوق إلى الشباب والأفلام المستقلة.