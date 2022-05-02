40 جنيها فقط.. عبد المنعم: سينما البحر الأعظم ضمن مبادرة سينما الشعب

كشف الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية إن صناعة السينما فى حاجة إلى دور عرض إضافية ، وقد وجد أن هناك أماكن تابعة إلى وزارة الثقافة المصرية تصلح أن تكون دور عرض سينمائية .

وتابع تامر عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : من حق المواطن المصري ان يجد دور عروضا سينمائية بأسعار مناسبة ، ومن هنا جاءت فكرة سينما الشعب ، والتى سوف يبلغ سعر تذكرتها 40 جنيها فقط ، وقد لاقت الفكرة ترحابا من الدعوة وصناع الأعمال السينمائية .

وأضاف تامر عبد المنعم : لدينا فى مصر 319 دار عرض سينمائية ، ومن المقرر إضافة 60 دار عرض سينمائي من خلال مبادرة سينما الشعب.

ويستكمل الفنان تامر عبد المنعم : كنت أتمني أن يكون سعر التذكرة أقل من ذلك ، ولكن وجدنا أن الـ 40 جنيها هو الحد الأدنى .

ويضيف تامر عبد المنعم : من المقرر أن نبدأ بفتح 5 دور عرض سينمائية فى عيد الأضحى ، وبعد أسبوعين سوف نقوم بافتتاح 5 آخرين ، ومع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك سيبلغ عددهم 16 دار عرض ، على ان يكون الناتج الكلي فى آخر العام هو 60 دار عرض.

واختتم تامر عبد المنعم حديثه قائلاً: السينمات المقرر أن نفتتحها في عيد الفطر المبارك هي سينما البحر الأعظم ، والأنفوشي بالإسكندرية ، مدينة السادات ، قنا ، مدينة السادات.