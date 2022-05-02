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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

40 جنيها فقط.. عبد المنعم: سينما البحر الأعظم ضمن مبادرة سينما الشعب

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

كشف الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية إن صناعة السينما فى حاجة إلى دور عرض إضافية ، وقد وجد أن هناك أماكن تابعة إلى وزارة الثقافة المصرية تصلح أن تكون دور عرض سينمائية  . 

وتابع تامر عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : من حق المواطن المصري ان يجد دور عروضا سينمائية بأسعار مناسبة ، ومن هنا جاءت فكرة سينما الشعب ، والتى سوف يبلغ سعر تذكرتها 40 جنيها فقط ، وقد لاقت الفكرة ترحابا من الدعوة وصناع الأعمال السينمائية . 

وأضاف تامر عبد المنعم : لدينا فى مصر 319 دار عرض سينمائية ، ومن المقرر إضافة 60 دار عرض سينمائي  من خلال مبادرة سينما الشعب.

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ويستكمل الفنان تامر عبد المنعم : كنت أتمني أن يكون سعر التذكرة أقل من ذلك ، ولكن وجدنا أن الـ 40 جنيها هو الحد الأدنى .

ويضيف تامر عبد المنعم : من المقرر أن نبدأ بفتح 5 دور عرض سينمائية فى عيد الأضحى ، وبعد أسبوعين سوف نقوم بافتتاح 5 آخرين ، ومع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك سيبلغ عددهم 16 دار عرض ، على ان يكون الناتج الكلي فى آخر العام هو 60 دار عرض.

واختتم تامر عبد المنعم حديثه قائلاً: السينمات المقرر أن نفتتحها في عيد الفطر المبارك هي سينما البحر الأعظم ، والأنفوشي بالإسكندرية ، مدينة السادات ، قنا ، مدينة السادات. 

تامر عبد المنعم ريهام حجاج مدينة السادات الثقافة المصرية البحر الأعظم

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