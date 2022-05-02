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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المؤلف محمد هشام عبية يكشف عن التحضير لمسلسل عن مي زيادةI خاص

محمد هشام عبية
محمد هشام عبية

أكد المؤلف محمد هشام عبية، أنه يستعد إلى تقديم عمل درامي عن الكاتبة العربية مي زيادة، ومن المقرر البدء فى تحضيره خلال الفترة القادمة.

 

وتابع محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث من المقرر أن تتراوح عدد حلقاته من 6 إلى 8 حلقات فقط.

 

وأضاف محمد هشام عبية: “حتي الأن لم يتم التعاقد بشكل رسمي مع الفنانة التي سوف تلعب شخصية مي زيادة، ولكن هناك تفاوض مع ممثلة مصرية هامة”.

 

واستطرد محمد هشام عبية: “العمل من المقرر أن تقوم بإخراجه مريم الأحمدي، وهو مأخوذ عن رواية لكاتب جزائري”. 

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وكان أخر أعمال الكاتب محمد هشام عبية هو مسلسل “ بطلوع الروح ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وقامت بإخراجه كاملة أبو ذكري . 

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

 

محمد هشام عبية احمد السعدنى منة شلبي المؤلف محمد هشام عبية مسلسل “بطلوع الروح مسلسل بطلوع الروح

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