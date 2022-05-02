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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الباسط حمودة على مسرح ساقية الصاوي.. غدا

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

يحيى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا غدا، الثلاثاء، على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك. 

ضمن حفلات عيد الفطر ويبدأ سعر التذاكر من 150 جنيهًا، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءاً على قاعة النهر .

وكان قد كشف المطرب عبد الباسط حمودة عن الأصوات التي يحبها من مغنيين المهرجانات.

وقال عبد الباسط": أحب سماع مسلم وعمر كمال، وحسن شاكوش، ومن بعدهم حمزة الصغير".

وكان قد الفنان عبد الباسط حمودة عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمزة الصغير، و تحدث عن أسماء مؤديي المهرجانات التي يحب سماعهم، كما كشف عن سبب تحمسه لتعليم حمو بيكا الغناء ليتقدم إلى اختبارات النقابة.

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قال الفنان عبد الباسط حمودة في تصريحات لـ"صدى البلد": الكليب الجديد مع حمزة الصغير يحمل اسم "خد فلوس وهات فلوس"، وانا أحب أن أتواجد مع الشباب الذين يغنون جيدا ويحضرون كلمات تعجبني، والأغنية الجديدة تعبر عن الواقع".

وتابع": تعاونت مع حمزة منذ فترة طويلة، ولكن الكورونا أوقفت الأغنية، ولا أعرف متى يطرح، فالأمر متروك للمنتج".

عبد الباسط حمودة ساقية الصاوي عمر كمال الزمالك مسرح ساقية الصاوي الفنان عبد الباسط حمودة ساقية الصاوى بالزمالك

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