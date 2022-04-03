حفل إنشاد صوفي لفرقة "الإخوة أبو شعر" السورية في ساقية الصاوي.. تفاصيل

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل إنشاد ديني من فرقة “الاخوة ابو شعر”، وذلك ضمن البرنامج الرمضاني الذي اعدوه و سيكون الحفل في الساقية يوم الخميس ٧ ابريل الساعة ٩ مساء.

ويشدو فريق "الإخوة أبو شعر" بمجموعة من القصائد والابتهالات الدينية والصوفية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية لكبار المشايخ والمنشدين، من أبرزها: "ومالنا مولى سوى الله" و"يا جمال النبي" و"رأى البرق، نورالعين" و"اللهم صل على المصطفى" و"بدمع العين".



فرقة "الإخوة أبو شعر" (أو فرقة الصحابي أبو أيوب الأنصاري) تأسست عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبت وجودها في مصر خلال الفترة الأخيرة في تقديم هذا اللون من الفن، وتتكون الفرقة من ستة أشقاء ينتمون لعائلة "أبو شعر" ووالدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسيني الرفاعي، الذي كان منشدًا لبعض العلماء الكبار في دمشق، وكان عالمًا بالأنغام في شبابه.